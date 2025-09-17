Inter out Lautaro e Barella | mosse a sorpresa di Chivu

Altre novità in arrivo nell’undici che debutterà stasera in Olanda: l’allenatore cambia così il volto della squadra Dopo la Juventus, tocca all’ Inter debuttare in Champions League. Stasera, alle 21, appuntamento ad Amsterdam, in casa dell’Ajax. Sfida già molto importante, per i nerazzurri, reduci da due ko di fila in campionato. Fondamentale partire con il piede giusto, in Europa, anche perché il calendario della prima fase non gioca a favore dei nerazzurri. – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Come già anticipato ieri, sarà un’Inter piuttosto diversa rispetto alla gara con la Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

In questa notizia si parla di: inter - lautaro

Inter, nuovo colpo di scena: Thuram “attacca” Lautaro, sono ai ferri corti

Inter-River Plate LIVE 0-0: palo di Lautaro Martinez! Nerazzurri al momento agli ottavi

Inter River Plate LIVE 0-0: palo di Lautaro! Che giocata del Toro

Inter, opzione a sorpresa se Lautaro non dovesse giocare da titolare contro l'Ajax https://tinyurl.com/yzf9vhb4 - facebook.com Vai su Facebook

#Calcio, Allarme #Inter, #Lautaro salta la rifinitura - X Vai su X

Lautaro, Bastoni e Dumfries out per Inter-Udinese. Barella e Calhanoglu faranno gli straordinari; Le probabili formazioni di Inter-Genoa; Lautaro e Dumfries out, Dimarco e Arnautovic in: come cambia l'Inter per l'Udinese.

Inter, la riscossa passa da Lautaro e Barella: la speranza di Chivu e l’appello al pragmatismo - Dopo le sconfitte con Udinese e Juventus, la prima delle otto gare del girone di Champions assume un peso ancora più rilevante. Si legge su fcinter1908.it

Sky – Ajax-Inter, Lautaro out al 100%, non si rischierà nulla. A centrocampo… - Lautaro ha un leggero problema alla schiena e ha saltato la rifinitura. Secondo fcinter1908.it