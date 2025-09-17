Inter out Lautaro e Barella | mosse a sorpresa di Chivu
Altre novità in arrivo nell’undici che debutterà stasera in Olanda: l’allenatore cambia così il volto della squadra Dopo la Juventus, tocca all’Inter debuttare in Champions League. Stasera, alle 21, appuntamento ad Amsterdam, in casa dell’Ajax. Sfida già molto importante, per i nerazzurri, reduci da due ko di fila in campionato. Fondamentale partire con il piede giusto, in Europa, anche perché il calendario della prima fase non gioca a favore dei nerazzurri. – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Come già anticipato ieri, sarà un’Inter piuttosto diversa rispetto alla gara con la Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
