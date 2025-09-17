Inter le ultime in vista dell’Ajax

Ilprimatonazionale.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Heitinga promette battaglia contro l’Inter “L’Inter è la squadra più forte contro cui giocheremo in Champions, dobbiamo dare tanto anche dal punto di vista fisico. Vogliamo comunque partire dal basso, anche se domani forse ci sarà bisogno di qualcosa di diverso. Il pronostico non è dalla nostra parte, noi però L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter le ultime in vista dell8217ajax

© Ilprimatonazionale.it - Inter, le ultime in vista dell’Ajax

In questa notizia si parla di: inter - ultime

Inter-Calhanoglu, c’è l’annuncio sul futuro: le ultime sull’affare con il Galatasaray

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi

Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman

Inter, Lukaku torna in gruppo: le ultime in vista della Roma - È questa la novità che arriva da casa Inter verso il match di domani contro la Roma. calciomercato.com scrive

Inter, Chivu, le ultime su Calhanoglu, Frattesi e Sucic in vista dell'Udinese - L’Inter torna in campo domenica 31 agosto a San Siro (alle ore 20. Scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Ultime Vista Dell8217ajax