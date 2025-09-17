Inter le ultime in vista dell’Ajax
Heitinga promette battaglia contro l’Inter “L’Inter è la squadra più forte contro cui giocheremo in Champions, dobbiamo dare tanto anche dal punto di vista fisico. Vogliamo comunque partire dal basso, anche se domani forse ci sarà bisogno di qualcosa di diverso. Il pronostico non è dalla nostra parte, noi però L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - ultime
Inter-Calhanoglu, c’è l’annuncio sul futuro: le ultime sull’affare con il Galatasaray
Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi
Calciomercato Inter LIVE: Xhaka nuova idea per i nerazzurri! Taremi al Porto o in Turchia? Le ultime su Lookman
Verso Ajax-Inter Le ultime alla vigilia del primo match dei nerazzurri in Champions League - facebook.com Vai su Facebook
.@Inter, le ultime in vista dell’Ajax: Lautaro salta la rifinitura ma partirà lo stesso con la squadra. Out invece Darmian per lombalgia - X Vai su X
Inter, Lukaku torna in gruppo: le ultime in vista della Roma - È questa la novità che arriva da casa Inter verso il match di domani contro la Roma. calciomercato.com scrive
Inter, Chivu, le ultime su Calhanoglu, Frattesi e Sucic in vista dell'Udinese - L’Inter torna in campo domenica 31 agosto a San Siro (alle ore 20. Scrive gazzetta.it