Inter l’Ajax alle porte | Pio Esposito si prepara un ballottaggio per reparto

La prima tranche di partite di Champions League ha regalato gol a raffica ed emozioni forte, ma oggi, 17 settembre, andranno in scena le altre sfide di questa prima giornata di League Phase. Toccherà all’ Inter prendersi il palcoscenisco dell’Amsterdam Arena per portarsi a casa la vittoria contro l’ Ajax , mettendosi alle spalle le ultime due sconfitte che potrebbero pesare come macigni sulle spalle di Cristian Chivu. Alle ore 21:00ì, dunque, ci sarà il fischio di inizio e il percorso di Champions League inizierà anche per i nerazzurri. Dall’ultima partita giocata, però, dovrebbero esserci diversi cambi di formazione, per via di affaticamenti o piccoli infortuni che potrebbero compromettere la riuscita della partita. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

In questa notizia si parla di: inter - ajax

Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Ajax-Inter (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Ajax-Inter: neanche una vittoria nei quattro precedenti

#Stekelenburg: "Tante similitudini tra Ajax e Inter. #Sommer? Non capisco..." - X Vai su X

#Inter, tutto pronto per l’#Ajax. Una notte di esordi in #Champions da #Chivu forse insieme a Pio #Esposito https://buff.ly/KcHbEM3 Tutti i dettagli su http://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/AZIIQpH - facebook.com Vai su Facebook

Inter agli ottavi nel segno di Pio: Esposito e Bastoni regalano a Chivu la seconda vittoria - La partita è decisiva per il passaggio del turno e il ritmo e l’intensità fin dal fischio d’inizio confermano come la posta in palio sia altissima: l’Inter gestisce il possesso, ma il River pressa ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Inter, Chivu lancia la ricostruzione: cambio generazionale e continuità tattica. Da Pio Esposito a Sucic - La nuova Inter di Cristian Chivu inizia a prendere forma e si prepara all'inizio del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Segnala ilmessaggero.it