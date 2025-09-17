Inter giornata ricca per i nerazzurri | dalla Youth League alla Champions come seguire le 4 sfide
Oggi, 17 settembre 2025, per l’Inter sarà una giornata ricca di emozioni ed impegni, date le quattro squadre che scenderanno in campo, tutte in appuntamenti di un certo livello. Dalla partecipazione alla Youth League, fino ad arrivare alla prima squadra con la Champions League, passando per Inter U23 e la formazione femminile, anch’essa impegnata nella competizione europea. Ad aprire le danze sarà l’Inter Primavera che farà l’esordio in UEFA Youth League sfidando l’Ajax allo Sportpark de Toekomst, a partire dalle ore 15:00. Le prime sei giornate di Youth League ricalcheranno quelle della prima squadra, con le stesse partite giocate in entrambe le competizioni, come spiegato dal sito ufficiale dell’Inter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
