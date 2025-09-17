Negli ultimi giorni è stato argomento di dibattito. Il presunto fallo del centrocampista della Juventus, Khéphren Thuram, sull’attaccante dell’ Inter, Ange-Yoan Bonny, è stato ampiamente discusso, dal momento che proprio da quel contrasto è scaturito il gol vittoria dei bianconeri firmato da Adži?. Grandi proteste nell’ambiente nerazzurro dopo un episodio molto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Gianluca Rocchi sul presunto fallo Thuram-Bonny: “Tutto regolare”