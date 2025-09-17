Inter è sempre Thuram | doppietta all' Ajax e primi 3 punti in Champions Psg a valanga contro l' Atalanta 4-0
AJAX-INTER 0-2 MARCATORI: 42' pt e 5' st Thuram. AJAX (4-3-3): Jaros 6; Gaaei 6, Itakura 5 (dal 39' st Sutalo sv), Baas 5, Wijndal 5.5; Regeer 6 (dal 31' st Gloukh 6), Klaassen 5, Taylor 5.5 (dal 18' st McConnell 6); Edvardsen 5, Weghorst 5.5 (dal 18' st Dolberg 6), Godts 5 (dal 31' st Moro 6) In panchina: Pasveer, Heerkens, Rosa, Moro, Dolberg, Gloukh, McConnell, Mokio, Fitz-Jim, Sutalo, Alders,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Marcus Thuram chiude le polemiche dopo Juve-Inter e fa i complimenti alla squadra "Oggi siamo stati più attenti e abbiamo migliorare la gestione dei momenti. Non sempre bisogna essere belli: siamo partiti con l'obiettivo di non prendere gol e ci siamo rius
Le pagelle di Ajax-Inter | Thuram Airlines è da 8 malissimo l' ex Klaassen 5; Cose turche i due Thuram poi al 91' nasce la stella Adzic | Juve-Inter è un 4-3 pazzesco.
L’Inter passa 2-0 in casa Ajax, doppietta di Thuram - AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – L’Inter non sbaglia alla prima stagionale in Champions League. Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Inter, doppietta di Thuram e vittoria Sull’Ajax: partenza col botto in Champions - 0 in Champions grazie alla doppietta decisiva di Marcus Thuram, che rilancia la squadra dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus ... gaeta.it scrive