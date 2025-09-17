Inter cosa c’è dietro la conferma di Sommer da parte di Chivu

2025-09-17 10:28:00 Fermi tutti! Pasquale Guarro 17 set 2025, 12:28 Ultimi aggiornamenti: 17 set 2025, 12:28 Il portiere svizzero è stato additato da critica e tifosi come capro espiatorio per la sconfitta contro la Juventus, ma Chivu lo riconferma tra i pali anche in Champions Yann Sommer può contare su un bel paio di spalle larghe e su un allenatore che si fida di lui. Un bel punto da cui (ri)partire quando le cose non vanno benissimo e la critica spinge forte in favore del giovane che chiede spazio. Questo è il prezzo da pagare per la brutta prestazione contro la Juventus, pochi mesi dopo le parate miracolose su Yamal, che avevano mandato l’ Inter in finale di Champions. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

