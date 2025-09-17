Inter Chivu pesca due jolly dal mazzo | con l’Ajax scocca la loro ora

In questa notizia si parla di: inter - chivu

Colpo Inter, accelerata improvvisa e visite fissate: raggiunge Chivu in America

Inter-River Plate: la conferenza stampa prepartita di Chivu

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Inter, Chivu sfida l’Ajax e i critici: “Basta sassi su Sommer” - X Vai su X

Inter: Frattesi sarà titolare con l’Ajax, Lautaro in bilico. E Chivu conferma Sommer tra i pali, vi convince questa scelta? Il jolly di Cristian Chivu potrebbe essere azzurro. Davide Frattesi è pronto a prendersi la prima maglia da titolare della stagione alla Joh - facebook.com Vai su Facebook

La Juve batte l’Inter all’ultimo respiro: Tudor pesca il jolly Adzic e i bianconeri sono primi a…; Juve-Inter 4-3 folle! Adzic a sorpresa, illumina lo Stadium e stende Chivu: tutte le dichiarazioni; Inter, Chivu pesca il jolly Lookman: il nigeriano per saltare l'uomo e cambiare modulo.

Inter, Chivu: «La squadra è forte. Sommer? Mai parlato di un cambio portiere, non sarebbe giusto» - Vogliono partire bene per dimenticare (anche se è difficile farlo del tutto) la ... Lo riporta msn.com

Inter, la sconfitta con l’Udinese e gli allarmi per Chivu - Ecco gli allarmi suonati per i nerazzurri nella notte di San Siro a mercato quasi chiuso inter udinese 1- Si legge su panorama.it