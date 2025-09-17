Inter Chivu | Lautaro non al meglio Pio Esposito merita di giocare

In questa notizia si parla di: inter - chivu

Colpo Inter, accelerata improvvisa e visite fissate: raggiunge Chivu in America

Inter-River Plate: la conferenza stampa prepartita di Chivu

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Cristian Chivu conferma Mkhitaryan con Barella e Calhanoglu. Sucic va in panchina #AjaxInter

Inter: Frattesi sarà titolare con l'Ajax, Lautaro in bilico. E Chivu conferma Sommer tra i pali, vi convince questa scelta? Il jolly di Cristian Chivu potrebbe essere azzurro. Davide Frattesi è pronto a prendersi la prima maglia da titolare della stagione alla Joh

Inter, Chivu: Lautaro non era al meglio, Pio merita di giocare; Heitinga: 'Per l'Ajax meglio se Lautaro non gioca'; Allarme Inter: Lautaro torna solo venerdì, chi in attacco.

Inter, Chivu: "Lautaro non al meglio, pronto nella ripresa. Esposito? Si allena bena" - Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, in vista del match di Champions League contro l’Ajax. Riporta tuttomercatoweb.com

Ajax-Inter, Chivu RIVELA: “Ecco perché non gioca Lautaro” - Non sta al meglio, non si è allenato, abbiamo preferito lasciarlo in panchina, ma è a disposizione della squadra e se c’è bisogno nel secondo tempo è pronto a entr ... Secondo passioneinter.com