Inter Chivu | Lautaro non al meglio Pio Esposito merita di giocare
L’ Inter scenderà in campo tra qualche minuto per sfidare l’ Ajax in Champions League. La sfida della John Cruijff Arena di Amsterdam è valevole per la prima giornata del maxi girone unico della Champions League 20252026. A pochi minuti dal fischio d’inizio a Prime Video è intervenuto l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: inter - chivu
Colpo Inter, accelerata improvvisa e visite fissate: raggiunge Chivu in America
Inter-River Plate: la conferenza stampa prepartita di Chivu
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
? Cristian Chivu conferma Mkhitaryan con Barella e Calhanoglu. Sucic va in panchina #AjaxInter - X Vai su X
Inter: Frattesi sarà titolare con l’Ajax, Lautaro in bilico. E Chivu conferma Sommer tra i pali, vi convince questa scelta? Il jolly di Cristian Chivu potrebbe essere azzurro. Davide Frattesi è pronto a prendersi la prima maglia da titolare della stagione alla Joh - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Chivu: Lautaro non era al meglio, Pio merita di giocare; Heitinga: 'Per l'Ajax meglio se Lautaro non gioca'; Allarme Inter: Lautaro torna solo venerdì, chi in attacco.
Inter, Chivu: "Lautaro non al meglio, pronto nella ripresa. Esposito? Si allena bena" - Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, in vista del match di Champions League contro l’Ajax. Riporta tuttomercatoweb.com
Ajax-Inter, Chivu RIVELA: “Ecco perché non gioca Lautaro” - Non sta al meglio, non si è allenato, abbiamo preferito lasciarlo in panchina, ma è a disposizione della squadra e se c’è bisogno nel secondo tempo è pronto a entr ... Secondo passioneinter.com