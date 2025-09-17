Inter Chivu conferma Sommer titolare | le ragioni della scelta per la Champions League

Inter , fiducia a Sommer per l’esordio in Champions : le parole e la strategia di Chivu . Tutti gli aggiornamenti Yann Sommer, 35 anni, portiere della nazionale svizzera e titolare dell’Inter, sta attraversando un momento delicato della sua stagione. Dopo essere stato protagonista con parate decisive che hanno contribuito a portare i nerazzurri fino alla finale di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

In questa notizia si parla di: inter - chivu

Colpo Inter, accelerata improvvisa e visite fissate: raggiunge Chivu in America

Inter-River Plate: la conferenza stampa prepartita di Chivu

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

#Adani: "Facile dire '#Chivu non è da #Inter'. La società deve avere i controcog**oni per sostenerlo e difenderlo" - X Vai su X

Chivu ha scelto: nel caso non dovesse farcela Lautaro, toccherà a Pio Esposito affiancare Thuram nell'attacco dell'Inter in Champions League Pio è pronto - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Chivu sfida l’Ajax e i critici: “Basta sassi su Sommer”; Inter, cosa c’è dietro la conferma di Sommer da parte di Chivu; Chivu conferma Sommer: Non lo cambio perché lo chiede il popolo, non è giusto tirargli sassi.

Inter, arriva la Champions. Chivu conferma Sommer, ma ci possono essere altre sorprese - In uno degli stadi che hanno segnato la sua carriera da calciatore, Cristian Chivu è pronto all'esordio da allenatore in Champions League. tuttomercatoweb.com scrive

Chivu e l'Inter in Champions: "Sommer confermato. Piena fiducia, battiamo l'Ajax" - La squadra per me è forte e l'ha dimostrato anche con la Juventus. Come scrive tuttosport.com