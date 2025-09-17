Intelligenza artificiale il Parlamento dà il via libera definitivo al disegno di legge | scuola e università al centro della rivoluzione digitale Cosa è previsto

Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che introduce disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, segna una svolta per il sistema educativo del nostro Paese, ponendo le basi per un'integrazione strutturale delle tecnologie emergenti nei percorsi formativi di ogni ordine e grado. L'articolo Intelligenza artificiale, il Parlamento dà il via libera definitivo al disegno di legge: scuola e università al centro della rivoluzione digitale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it