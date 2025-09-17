Intelligenza artificiale il Parlamento dà il via libera definitivo al disegno di legge | scuola e università al centro della rivoluzione digitale Cosa è previsto

Orizzontescuola.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che introduce disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, approvato con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, segna una svolta per il sistema educativo del nostro Paese, ponendo le basi per un'integrazione strutturale delle tecnologie emergenti nei percorsi formativi di ogni ordine e grado. L'articolo Intelligenza artificiale, il Parlamento dà il via libera definitivo al disegno di legge: scuola e università al centro della rivoluzione digitale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale

Intelligenza artificiale in ambito sanitario: la proposta degli studenti di Ingegneria della “Federico II” di Napoli 

Per sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale va coltivata quella naturale

Musk rilancia l’Intelligenza artificiale: SpaceX investe 2 miliardi in xAI per sfidare OpenAI

intelligenza artificiale parlamento d224Studi legali alla sfida delle nuove regole sull’Intelligenza artificiale - Non sono poche le novità che investiranno la professione con l’approvazione oggi del Ddl sulla intelligenza artificiale da parte del Parlamento. Come scrive ntplusdiritto.ilsole24ore.com

L'intelligenza artificiale arriva in Parlamento, quali sono e a cosa servono i primi tre prototipi che guideranno il cambiamento - Come aveva già annunciato su Wired la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, la tecnologia aiuterà i deputati a scrivere le ... Scrive wired.it

Cerca Video su questo argomento: Intelligenza Artificiale Parlamento D224