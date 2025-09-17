Con Gaza che brucia Hamas potrebbe spostare il suo quartier generale in una posizione più centrale del Mediterraneo, una posizione che geograficamente dista poche centinaia di chilometri dalle coste italiane. Lo rivela in esclusiva La Stampa citando la proposta sul tavolo delle intelligence internazionali. L’opzione è quella di «trasferire a Tunisi i vertici sopravvissuti di Hamas, garantendo la loro sicurezza nel trasferimento, pur di costringerli a mollare la presa su Gaza e così di fatto eliminando la causa scatenante dell’invasione israeliana. Le diverse intelligence stanno analizzando l’ipotesi e presentano ai rispettivi governi i pro e i contro del piano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Intelligence in allerta: Hamas potrebbe trasferire il suo quartier generale davanti alle coste dell’Italia