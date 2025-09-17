Integrazione scolastica e trasporto | servizi avviati in tutta la provincia di Brindisi

BRINDISI - La Provincia di Brindisi, con l'inizio del nuovo anno scolastico, ha dato il via ai servizi di integrazione scolastica e trasporto per favorire il diritto allo studio dei minori con disabilità psico-fisiche o sensoriali, residenti nel territorio provinciale, attraverso interventi di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In tutte le scuole superiori di competenza dell'ente, sono 283 gli studenti che saranno affiancati da un educatore.

