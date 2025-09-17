Insulti razzisti a Bernard Dika dopo la candidatura, il Pd fa quadrato.

PISTOIA – Insulti razzisti al capolista del Pd per le regionali nel collegio di Pistoia, Bernard Dika, per la sua nascita in Albania. A dirlo lui stesso sui sui profili social, dove ha commentato: “ Non conta dove nasci, ma dove scegli di lottare. Per Pistoia, sempre!”. Il governatore Eugenio Giani e il segretario regionale del Pd, l’onorevole Emiliano Fossi, hanno fatto quadrato. “Gravissimo episodio di discriminazione quello subito da Bernard Dika durante la campagna elettorale a Pistoia, bersaglio di insulti e offese per le sue origini – dice – Non c’è giovane più profondamente radicato nella nostra comunità toscana e italiana di Bernard, che rappresenta speranza, fiducia e l’energia di una politica nuova, capace di dare voce alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it