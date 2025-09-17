Installazioni luminose in strade e piazze non solo per Natale | il Comune pubblica la gara

Luminarie e installazioni luminose per addobbare strade e piazze della città, nel periodo natalizio ma non solo. Il Comune ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la procedura di affidamento dell’accordo quadro biennale per l'allestimento, per un importo complessivo di spesa pari a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Installazioni luminose in strade e piazze, non solo per Natale: il Comune pubblica la gara

