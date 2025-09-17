Insieme per il futuro delle imprese intesa Cdp-Confindustria | a Roma la prima tappa del roadshow

Unire le forze per dare nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale del Paese e rispondere con efficacia e tempismo alle sfide che le imprese dovranno affrontare. Sono questi i principali obiettivi dell’ intesa firmata nella Sala delle Colonne dell’Università Luiss Guido Carli dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e dall’ amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco. Con la sigla dell’accordo ha preso il via anche il roadshow di Cdp e Confindustria “Insieme per il futuro delle imprese” che ha visto riuniti, nella prima tappa di oggi a Roma, numerosi rappresentanti del mondo dell’imprenditoria nazionale e locale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it