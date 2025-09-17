Insieme per il futuro delle imprese intesa Cdp-Confindustria | a Roma la prima tappa del roadshow

Unire le forze per dare nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale del Paese   e rispondere con efficacia e tempismo alle sfide che le imprese dovranno affrontare. Sono questi i principali obiettivi dell’ intesa firmata nella Sala delle Colonne dell’Università Luiss Guido Carli dal  presidente di   Confindustria,  Emanuele Orsini, e dall’ amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti,  Dario Scannapieco. Con la sigla dell’accordo ha preso il via anche il  roadshow di Cdp e Confindustria   “Insieme per il futuro delle imprese” che ha visto riuniti, nella prima tappa di oggi a Roma,  numerosi rappresentanti del mondo dell’imprenditoria nazionale e locale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

