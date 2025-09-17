Insieme per Firenze | il programma delle attività degli Angeli del Bello nel weekend
L'associazione Angeli del Bello di Firenze annuncia un weekend di eventi dedicati alla cura e alla valorizzazione del patrimonio cittadino, coinvolgendo cittadini e aziende in una serie di iniziative per la comunità.Il programma si apre giovedì 18 settembre in Viale Petrarca e Scuderie, dove si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: insieme - firenze
MACA District e studenti internazionali insieme per una Firenze migliore
Firenze, Maca District e studenti internazionali insieme per una città migliore
Angeli del Bello, "Insieme per Firenze"
Stavolta Verdi e Sinistra! Ieri a Firenze insieme ad Angelo Bonelli abbiamo presentato le nostre liste per le elezioni regionali in Toscana. Una grande squadra pronta a portare diritti, pace, giustizia sociale e ambientale al governo della Regione. Per un vero ca - facebook.com Vai su Facebook