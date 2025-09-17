INPS Borse di studio Supermedia 2025 | pubblicato il Bando
L’INPS ha pubblicato il bando per le borse di studio Supermedia 2025, un sostegno economico per studenti meritevoli delle scuole secondarie. L’iniziativa si rivolge ai figli di dipendenti pubblici, del settore magistrale e del gruppo Poste Italiane. Ecco i requisiti necessari, le scadenze da rispettare e come inviare la domanda online per accedere ai fondi. . INPS, Borse di studio Supermedia 2025: pubblicato il Bando .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
In questa notizia si parla di: inps - borse
Borse di studio Inps, via alle richieste: contributi fino a 13mila euro
Online il bando di concorso borse di studio Supermedia 2025. Domande dalle ore 12.00 del 22 settembre 2025 e non oltre le ore 12.00 del 13 ottobre 2025 ?https://rb.gy/9rmpor Inps Comunica - X Vai su X
? Ultimi giorni per candidarsi al Bando INPS 2025! Verifica i requisiti e invia la tua candidatura per accedere alle borse di studio e ottenere il finanziamento per i corsi d’inglese Shenker. Il bando è in scadenza: verifica i dettagli e candidati entro il 2 settembr - facebook.com Vai su Facebook
Borse di studio “Supermedia” da 750 a 1300 euro: domande dal 22 settembre al 13 ottobre. BANDO; Borse di studio INPS 2025-26: bando, requisiti e come partecipare; Borse di Studio INPS per studenti delle scuole medie e superiori.
Borse di studio “Supermedia” da 750 a 1300 euro: domande dal 22 settembre al 13 ottobre. BANDO - Il bando riguarda studenti che abbiano concluso il ciclo della scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2024/2025 ... Come scrive orizzontescuola.it
Borse di studio INPS: domande in scadenza il 10 marzo - È in scadenza il bando INPS per la concessione di borse di studio riservate a corsi universitari di laurea e corsi universitari di specializzazione post lauream, concesse ai figli o orfani degli ... Riporta pmi.it