L’INPS ha pubblicato il bando per le borse di studio Supermedia 2025, un sostegno economico per studenti meritevoli delle scuole secondarie. L’iniziativa si rivolge ai figli di dipendenti pubblici, del settore magistrale e del gruppo Poste Italiane. Ecco i requisiti necessari, le scadenze da rispettare e come inviare la domanda online per accedere ai fondi. . INPS, Borse di studio Supermedia 2025: pubblicato il Bando .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

