Innerhofer era in Cile con Franzoso | Dalla seggiovia ho visto Matteo sono andato fuori di testa

Christof Innerhofer è uno dei veterani della nazionale italiana di sci alpino, era presente anche lui in Cile durante la sessione di allenamento in cui ha perso la vita Matteo Franzoso : "Dalla seggiovia ho visto cosa era successo e sono andato fuori di testa ". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Matteo Franzoso si è spento a Santiago del Cile. Gli sport invernali sono in lutto. Il Presidente Federale, il Consiglio Federale, tutti gli atleti, i tecnici e lo staff sono in lutto per la prematura scomparsa di Matteo Franzoso e si stringono alla famiglia in questi giorni - facebook.com Vai su Facebook

Morte Franzoso, si alzano le voci degli atleti: "Più sicurezza anche in allenamento" - Da Pinturault a Theaux: "Quante morti tragiche dovremo sopportare prima di aprire finalmente il dibattito sulla sicurezza, in particolare durante gli allenamenti? Si legge su gazzetta.it