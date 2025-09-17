Innerhofer era in Cile con Franzoso | Dalla seggiovia ho visto Matteo sono andato fuori di testa

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christof Innerhofer è uno dei veterani della nazionale italiana di sci alpino, era presente anche lui in Cile durante la sessione di allenamento in cui ha perso la vita Matteo Franzoso: "Dalla seggiovia ho visto cosa era successo e sono andato fuori di testa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: innerhofer - cile

Innerhofer era in Cile con Franzoso: Dalla seggiovia ho visto Matteo, sono andato fuori di testa; Innerhofer: “Dalla seggiovia ho visto Franzoso e ho capito. Ora non ho la forza di sciare”; Addio Matteo Franzoso, si è spento lo sciatore azzurro in coma dopo incidente in Cile.

innerhofer era cile franzosoInnerhofer era in Cile con Franzoso: “Dalla seggiovia ho visto Matteo, sono andato fuori di testa” - Christof Innerhofer è uno dei veterani della nazionale italiana di sci alpino, era presente anche lui in Cile durante la sessione di allenamento in cui ... Come scrive fanpage.it

innerhofer era cile franzosoMorte Franzoso, si alzano le voci degli atleti: "Più sicurezza anche in allenamento" - Da Pinturault a Theaux: "Quante morti tragiche dovremo sopportare prima di aprire finalmente il dibattito sulla sicurezza, in particolare durante gli allenamenti? Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Innerhofer Era Cile Franzoso