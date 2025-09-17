Iniziativa utile tiene alta l’attenzione sui locali da affittare

"Non è che ci si può aspettare da iniziative artistiche le chiavi su come agire per i rilancio del commercio di prossimità, ma ritengo che il festival FuMe sia utile perché porta l’attenzione sui piccoli negozi e sulla loro importanza. Se la rete distributiva perde i pezzi si vive peggio in centro, nelle periferie, in tutta la città". Così il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani valuta l’affissione dei bigliettini con i desideri sulle vetrine spente. "Quei bigliettini sono un segnale di interesse e testimoniano che le persone, tutte noi persone, abbiamo bisogno dei negozi di vicinato e deve essere condotta una grande operazione culturale per sensibilizzare la comunità sul loro utilizzo, cercando di favorirlo e rendendo i piccoli negozi fruibili e accessibili in modo comodo e agevole come chiunque desidera quando si mette in moto per andare a fare shopping. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

