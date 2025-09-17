‘Ingerenze dei clan sulla Tav Napoli-Bari’ scattano le denunce

Tempo di lettura: 2 minuti Una denuncia per presunte ingerenze camorristiche sugli indennizzi da liquidare per la tratta Napoli-Bari dell’alta velocità, è stata presentata dall’avvocato Carlo Taormina alla Procura di Napoli. Lo rende noto un comunicato, dello stesso Taormina, legale di un imprenditore agricolo “vittima di vessazioni” che chiede l’interessamento “fattivo e decisivo” del procuratore Nicola Gratteri. “ Sono stati denunziati vertici della rete ferroviaria italiana – si legge nella nota a firma dell’ avvocato Taormina -, una organizzazione criminale di apparenti professionisti agronomi e gli esponenti delle cosche camorristiche locali per aver impiantato un sistema basato sulla minaccia personale, sulla intimidazione territoriale e sulla corruzione, con riferimento alla liquidazione degli indennizzi da esproprio quasi sempre riguardanti imprenditori o coltivatori agricoli sprovveduti e condizionati”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

