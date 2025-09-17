Infortunio Lautaro le ultime sulle condizioni del capitano in vista di Ajax Inter | le scelte di Chivu per l’attacco

. Tutte le novità di formazione. Dopo le due sconfitte in campionato (arrivate contro l’Udinese alla seconda giornata e contro la Juventus alla terza giornata), l’ Inter di Cristian Chivu si prepara a tornare in campo stasera per l’esordio in Champions League contro l’ Ajax all’ Amsterdam Arena. Con una partenza difficile in Serie A, la squadra nerazzurra punta a risollevarsi in Europa, ma ci saranno diversi cambiamenti nella formazione rispetto alle precedenti uscite. La situazione di Lautaro Martínez. 🔗 Leggi su Internews24.com

