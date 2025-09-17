Infortuni sul lavoro esplosione dei casi in alcune province Schizzano le malattie professionali

Milano, 17 settembre 2025 – Calano, rispetto all’anno scorso, gli infortuni sul lavoro in Lombardia. Aumentano le patologie professionali e, in particolare, schizza verso l’alto con un +43,7% corrispondente a 273 casi da gennaio a luglio 2025 i l numero di tumori provocati dall’esposizione a sostanze cancerogene sul luogo di lavoro. È la fotografia scattata dagli ultimi dati dell’Inail, contabilità di una strage che prosegue anno dopo anno. Finora in Lombardia si sono registrati 64 infortuni mortali sui luoghi di lavoro, che salgono a 89 considerando anche quelli in itinere, avvenuti lungo il percorso casa-lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

