Infortuni Marmigi Safety Expo | Decreto emergenza non è sufficiente

(Adnkronos) – "Purtroppo, gli incidenti sul lavoro continuano ad aumentare: un dato, questo, certificato anche dall'Inail. E bisogna ragionare su cosa fare; serve una cultura della prevenzione ed è proprio questo che si propone Safety Expo 2025-Prevenzione incendi". Lo dice, all'AdnkronosLabitalia, Daniele Marmigi, direttore tecnico dell'Istituto Informa e di Safety Expo 2025-Prevenzione incendi, l’evento di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it