Fare scuola con le arti . La scuola capace di emozionare, segnare, educare. E che riesce a far crescere le bambine, i bambini e gli adolescenti offrendo una delle più potenti "armi" a loro disposizione, per "guerreggiare" contro un mondo violento, la Bellezza. " BIFBA , anni in tasca " è il primo.

Lavori alla sede della Misericordia a Fornacette: possibili variazioni nell'attività della Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Zona Valdera

La rete di Trieste, Mattia: "Una speranza per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"

Minori, il garante metropolitano per l'infanzia e l'adolescenza invita a valorizzare il numero 114

Infanzia e adolescenza protagoniste del nuovo festival delle arti "BIFBA, anni in tasca" 12-15 novembre-2025; BIFBA, anni in tasca – Infanzia e adolescenza protagoniste del nuovo festival delle arti, in programma a Bari dal 12 al 15 novembre; Vecchie console protagoniste. Torna il Retrogaming Palace.

Adolescenza e infanzia: Unicef presenta oggi il terzo Monitoraggio 2025 sulle cose da fare per il prossimo triennio a governo e al Parlamento italiano - E' quanto Unicef Italia al governo presentando oggi il nuovo Monitoraggio 2025 "Le cose da fare: Agenda Unicef 2022–2027 per l'infanzia e l'adolescenza"

Il Welfare insedia il Centro di Documentazione Infanzia e Adolescenza - Ne dà notizia il ministero del Welfare, in una nota, spiegando che il nuovo organismo, disciplinato da un