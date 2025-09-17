Infanzia e adolescenza protagoniste del nuovo festival delle arti BIFBA anni in tasca

Fare scuola con le arti. La scuola capace di emozionare, segnare, educare. E che riesce a far crescere le bambine, i bambini e gli adolescenti offrendo una delle più potenti “armi” a loro disposizione, per “guerreggiare” contro un mondo violento, la Bellezza. “BIFBA, anni in tasca” è il primo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: infanzia - adolescenza

Lavori alla sede della Misericordia a Fornacette: possibili variazioni nell'attività della Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Zona Valdera

La rete di Trieste, Mattia: "Una speranza per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"

Minori, il garante metropolitano per l'infanzia e l'adolescenza invita a valorizzare il numero 114

Sabato 20 settembre 2025, dalle ore 9.30, la Sala James Andreotti di Fornacette (in Piazza Kolbe, 22) ospiterà "Sport ed Inclusione" l'evento celebrativo della Giornata Mondiale dell'Infanzia e Adolescenza. L'iniziativa organizzata grazie all’impegno del Circol - facebook.com Vai su Facebook

PADULA (GARANTE DISABILITÀ), MIGNOLI (GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA) E PIPPONZI (CONSIGLIERA DI PARITÀ): AVVIATO DIALOGO COSTRUTTIVO - X Vai su X

Infanzia e adolescenza protagoniste del nuovo festival delle arti “BIFBA, anni in tasca” 12-15 novembre-2025; BIFBA, anni in tasca – Infanzia e adolescenza protagoniste del nuovo festival delle arti, in programma a Bari dal 12 al 15 novembre; Vecchie console protagoniste. Torna il Retrogaming Palace.

Il Welfare insedia il Centro di Documentazione Infanzia e Adolescenza - Ne dà notizia il ministero del Welfare, in una nota, spiegando che il nuovo organismo, disciplinato da un ... Riporta vita.it

Adolescenza e infanzia: Unicef presenta oggi il terzo Monitoraggio 2025 sulle cose da fare per il prossimo triennio a governo e al Parlamento italiano - E' quanto Unicef Italia al governo presentando oggi il nuovo Monitoraggio 2025 “Le cose da fare: Agenda Unicef 2022–2027 per l’infanzia e l’adolescenza” ... Secondo agensir.it