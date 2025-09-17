Industria alimentare con l' Intelligenza Artificiale prevista una crescita del 38,3%

Agi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Si chiude oggi a Bologna la EFF 2025, la conferenza dedicata all’ ingegneria alimentare, promossa da AIDIC (Associazione Italiana di Ingegneria Chimica). Giunta alla quinta edizione EFF continua a offrire un importante spazio di incontro tra ricercatori, operatori del settore alimentare, docenti e tecnici, con l’obiettivo di stimolare il confronto su tecnologie emergenti, sfide industriali concrete e opportunità di ricerca.  EFF 2025 si propone dunque come un momento concreto di aggiornamento, partecipazione e costruzione di conoscenza, specialmente per nuove generazioni di ricercatori e tecnici, offrendo contenuti di qualità nel campo dell’ingegneria alimentare, con un focus particolare per applicazioni sostenibili, innovazioni tecnologiche più vicine all’industria e attenzione alla sicurezza e al packaging. 🔗 Leggi su Agi.it

industria alimentare con l intelligenza artificiale prevista una crescita del 383

© Agi.it - Industria alimentare, con l'Intelligenza Artificiale prevista una crescita del 38,3%

In questa notizia si parla di: industria - alimentare

Europa a rischio fame: il Green Deal affonda agricoltura e industria alimentare

Mercato del lavoro, cresce in provincia di Salerno trainato da turismo e industria alimentare

Industria alimentare, con l'AI prevista una crescita del 38,3%; Sarà l’intelligenza artificiale a rimodellare il futuro dei sistemi alimentari globali?; Intelligenza Artificiale e Food Tech: come l’AI sta rivoluzionando il settore alimentare.

industria alimentare intelligenza artificialeBig data e intelligenza artificiale, i sensori per il monitoraggio sottomarino - Big data, intelligenza artificiale, sensori senza fili, ripetitori e comunicazione WiFi rivoluzionano il monitoraggio sottomarino ... Si legge su rinnovabili.it

industria alimentare intelligenza artificialeL'intelligenza artificiale sostituirà 100 mila lavoratori nel settore Food&Beverage - Quali sono le opportunità e i rischi per il Made in Italy? Segnala libero.it

Cerca Video su questo argomento: Industria Alimentare Intelligenza Artificiale