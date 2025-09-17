Industria alimentare con l' Intelligenza Artificiale prevista una crescita del 38,3%
AGI - Si chiude oggi a Bologna la EFF 2025, la conferenza dedicata all’ ingegneria alimentare, promossa da AIDIC (Associazione Italiana di Ingegneria Chimica). Giunta alla quinta edizione EFF continua a offrire un importante spazio di incontro tra ricercatori, operatori del settore alimentare, docenti e tecnici, con l’obiettivo di stimolare il confronto su tecnologie emergenti, sfide industriali concrete e opportunità di ricerca. EFF 2025 si propone dunque come un momento concreto di aggiornamento, partecipazione e costruzione di conoscenza, specialmente per nuove generazioni di ricercatori e tecnici, offrendo contenuti di qualità nel campo dell’ingegneria alimentare, con un focus particolare per applicazioni sostenibili, innovazioni tecnologiche più vicine all’industria e attenzione alla sicurezza e al packaging. 🔗 Leggi su Agi.it
