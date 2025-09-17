Indirizzi PEC gratis per i cittadini residenti a Torino | anche così si contiene la spesa pubblica

Meno carta e una comunicazione più rapida, snella e, soprattutto, certificata. Prosegue il progetto portato avanti dal Comune di Torino che nella giornata di martedì 16 settembre ha rinnovato la possibilità, a tutti i cittadini torinesi, di richiedere gratuitamente un indirizzo di posta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it