Indirizzi PEC gratis per i cittadini residenti a Torino | anche così si contiene la spesa pubblica
Meno carta e una comunicazione più rapida, snella e, soprattutto, certificata. Prosegue il progetto portato avanti dal Comune di Torino che nella giornata di martedì 16 settembre ha rinnovato la possibilità, a tutti i cittadini torinesi, di richiedere gratuitamente un indirizzo di posta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: indirizzi - gratis
Nidi Gratis a.e. 2025/2026 Regione Toscana Approvato il bando finalizzato alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte di Comuni e famiglie - facebook.com Vai su Facebook
Indirizzi PEC gratis per i cittadini residenti a Torino: anche così si contiene la spesa pubblica; Torino investe nel digitale: PEC gratuita per i cittadini fino al 2027, ecco come richiederla; Pec gratuita per 200 cittadini di Gambolò.
La Città di Torino offre gratuitamente ai cittadini caselle di posta elettronica certificata (PEC) - TORINO – Per favorire la diffusione della posta elettronica certificata, la Città di Torino proseguirà per il biennio 2025/2027 con l’offerta ai cittadini di un indirizzo PEC gratuito, attraverso l’ac ... Secondo quotidianopiemontese.it
Pec gratuita per tutti i cittadini, l'iniziativa del Comune di Torino - 2027: il costo delle caselle sarà sostenuto dall'amministrazione, che conta di risparmiare sui documenti cartacei ... Da rainews.it