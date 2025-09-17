India stop dirette social delle udienze | Troppi meme offensivi contro gli avvocati
Sarà una di quelle sentenze destinate a ‘fare scuola’ come si dice in gergo oppure no? Di certo c’è che, per ora, la decisione dell’ Alta Corte dello Stato indiano del Madhya Pradesh che ha vietato la trasmissione in diretta delle udienze sui social network, fa discutere. La scelta è arrivata dopo che numerosi video e clip tratti dalle registrazioni erano stati trasformati in meme considerati denigratori per la categoria degli avvocati. Cosa è successo. La misura, comunicata nei giorni scorsi, riguarda in particolare le udienze penali e le sessioni collegiali, che negli ultimi anni venivano diffuse in streaming pubblico attraverso piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
