Incredibile a Livorno una balena spiaggiata alla Terrazza Mascagni | cosa l’ha uccisa?

Una balenottera di circa 18 metri è stata ritrovata questa mattina, spiaggiata davanti alla Terrazza Mascagni a Livorno. L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando alcuni passanti hanno avvistato la carcassa del grande cetaceo. Immediato l’intervento delle autorità competenti: la Capitaneria di Porto, gli operatori di Arpat e il direttore del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo si sono recati sul posto per valutare la situazione. La balenottera, in avanzato stato di decomposizione, presentava diverse ferite, segno che la morte è avvenuta in mare aperto, probabilmente da tempo, prima che le correnti la spingessero verso la costa livornese. 🔗 Leggi su Cultweb.it

