Incontro con Carlo Calabrò alla Biblioteca Comunale G Ghizzi

Arezzo, 17 settembre 2025 – Giovedì 18 settembre, alle 16, nella Biblioteca Comunale “G. Ghizzi” di Castiglion Fiorentino, si terrà un incontro con il bioingegnere e scrittore Carlo Calabrò, autore del volume “Meccanica di un addio”, edito da Marsilio. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il gruppo di lettura Unitre. Carlo Calabrò è un bioingegnere che ha lavorato per anni in Brasile, a stretto contatto con la foresta amazzonica. Da questa esperienza diretta trae ispirazione per affrontare nei suoi scritti alcuni dei temi più attuali legati all’ambiente, allo sviluppo sostenibile e ai conflitti sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

