Incontro con Carlo Calabrò alla Biblioteca Comunale G Ghizzi

Lanazione.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 17 settembre 2025 –  Giovedì 18 settembre, alle 16, nella Biblioteca Comunale “G. Ghizzi” di Castiglion Fiorentino, si terrà un incontro con il bioingegnere e scrittore Carlo Calabrò, autore del volume “Meccanica di un addio”, edito da Marsilio. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il gruppo di lettura Unitre. Carlo Calabrò è un bioingegnere che ha lavorato per anni in Brasile, a stretto contatto con la foresta amazzonica. Da questa esperienza diretta trae ispirazione per affrontare nei suoi scritti alcuni dei temi più attuali legati all’ambiente, allo sviluppo sostenibile e ai conflitti sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incontro con carlo calabr242 alla biblioteca comunale g ghizzi

© Lanazione.it - Incontro con Carlo Calabrò alla Biblioteca Comunale “G. Ghizzi”

In questa notizia si parla di: incontro - carlo

Re Carlo-Harry, disgelo? Tutta la verità sull'incontro

Carlo «cordiale solo per mestiere» e Camilla che «ha cambiato totalmente il protocollo»: Varvello racconta l’incontro con i Reali britannici – Il video

Macron a Londra: oggi il summit con Starmer e l’incontro con Re Carlo

Cerca Video su questo argomento: Incontro Carlo Calabr242 Biblioteca