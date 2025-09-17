Un pregiudicato 36enne è stato arrestato a San Donato (Milano) con l'accusa di aver violentato e tentato di rapinare, minacciandola con un coltello, una ragazza di 20 anni conosciuta su un social network. L' uomo si trova ora nel carcere di San Vittore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incontra - uomo

Pitti Uomo 2025, la Corea incontra la Toscana nel segno del Parkgolf e dello stile

Diciottenne incontra un uomo dopo un flirt su Tik Tok, ma alla cena capisce di essere in pericolo

Quando Blanche incontra Greg è tutto come in una favola: è un uomo dolce, amorevole, premuroso e gentile. Il futuro è nelle loro mani: arrivano il trasferimento in una nuova città, due figli e il lavoro come insegnante per Blanche. Improvvisamente la vera i - facebook.com Vai su Facebook

Incontra un uomo conosciuto online, lui la violenta e tenta di rapinarla: arrestato 36enne a San Donato; Ventenne violentata da un uomo conosciuto sui social, l'uomo l'ha prima minacciata con un coltello e poi l'ha derubata; Vigevano, l’uomo conosciuto su un sito di incontri le ruba 25mila euro.

Incontra un uomo conosciuto online, lui la violenta e tenta di rapinarla: arrestato 36enne a San Donato - Un pregiudicato 36enne è stato arrestato a San Donato (Milano) con l'accusa di aver violentato e tentato di rapinare, minacciandola con un coltello, una ... fanpage.it scrive

Conosce una ragazza online, la incontra a Milano e poi la molesta: arrestato per violenza sessuale - Nei giorni scorsi un uomo di 27 anni è stato condannato a quattro anni di carcere perché accusato di violenza sessuale nei confronti di una sua coetanea. Scrive fanpage.it