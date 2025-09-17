Incombe l’asta si può fermarla quando ci si è già rivolti a un OCC?

Pillitteri Anche questa settimana il quesito riguarda la casa di proprietà e la prospettiva di vedersela veduta all’asta. Il caso che mi sottopone un lettore del lodigiano è abbastanza particolare. Ha già avviato una procedura per sovraindebitamento. Ed è in attesa del “via libera” del gestore della crisi per il deposito in tribunale. Purtroppo la banca creditrice ha, a sua volta, esperito l’esecuzione immobiliare. E fra poco meno di un mese è fissata l’asta. Avendo ricevuto la visita di diversi potenziali acquirenti ha il timore che possa andare a buon fine al primo colpo. Mi chiede se c’è un modo per ottenere la sospensione dell’asta nelle more del deposito del ricorso in Tribunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

