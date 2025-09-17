Incidente tra due tir sulla provinciale Nocera-Sarno | traffico paralizzato

In questa notizia si parla di: incidente - provinciale

Scende dal bus e viene investito, muore spoletino di 88 anni. Ennesimo incidente sulla Provinciale

Incidente sulla provinciale per Capena: scontro tra tre auto, feriti gravi in ospedale

Incidente lungo la Provinciale: tir perde il carico sulla carreggiata

L’uomo di 58 anni è morto in un incidente stradale sulla Provinciale 240 - facebook.com Vai su Facebook

Incidente tra camion e tir: due in ospedale; Incidente ad Arzignano, frontale tra due camion: Renato Gugole muore a 54 anni; Incidente alla rotonda di Costa: tir ribaltato, 3 feriti.

Materiale organico in strada, tamponamento tra due tir: paura a Nocera - Sarno al confine tra Nocera Inferiore e San Valentino Torio, questa mattina, a causa del tamponamento di due tir. Secondo msn.com

Incidente tra auto e due tir sull'A1 tra Ospedaletto e Basso Lodigiano, 21enne morta e 4 feriti gravi - Un incidente tra un'auto e due tir sull'autostrada A1 ha portato alla morte di una 21enne e a quattro uomini feriti gravemente, tra i 25 e i 61 anni ... Si legge su virgilio.it