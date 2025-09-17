L' incidente è avvenuto precisamente al chilometro 53.600 in direzione di Grosseto, intorno alle 16.45, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra 17A di Civitavecchia . 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - sull

Già tre anni senza Lorenzo De Luca. La partita solidale per ricordarlo: “Ma la verità sull’incidente?”

Andrea Selleri muore nell’incidente in galleria sull’A14

Incidente mortale sull’Aurelia, il testimone: “Ho sentito un forte boato, poi il tir dentro il negozio”

#Patteggia dopo l'#incidente #mortale sull'#autostrada #A1 tra #Modena Sud e #Valsamoggia: si distrasse per prendere l’acqua - X Vai su X

Incidente sull’A24 tra Tagliacozzo e lo svincolo di Torano. Secondo una prima ricostruzione una delle due berline coinvolte stava viaggiando sulla corsia di emergenza #ilcentro - facebook.com Vai su Facebook

Incidente in autostrada: tir si ribalta e finisce fuori strada; Incidente sull’Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, si è ribaltato un tir; Incidente in autostrada, feriti e traffico bloccato.

Incidente sull’Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, si è ribaltato un tir - Civitavecchia, dove nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, un tir si è ribaltato ed è finito fuori strada. Da fanpage.it

Incidente sulla A12, tir ribaltato al km 53,600 - 45 i Vigili del fuoco di Civitavecchia, con l’equipaggio della 17A, sono intervenuti in autostrada A12 chilometro 53. Scrive terzobinario.it