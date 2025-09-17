Incidente sul lavoro in un cantiere edile di via Pizzardi | ferito un operaio
Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, in un cantiere edile di via Pizzardi a Bologna. L’allarme è scattato intorno alle ore 16, quando un operaio è rimasto ferito mentre stava lavorando all’interno dell’area di costruzione.Secondo le prime informazioni disponibili. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
