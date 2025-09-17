Incidente stradale sulla Statale 89 auto esce fuori strada | due feriti grave una ragazza
È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, lungo la Statale 89 che collega Foggia al Gargano, all'altezza dell'Amendola. Il fatto è successo intorno alle 8, in direzione nord. Per cause ancora in corso di accertamento, un'autovettura con a bordo due ragazzi è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Cagliari: incidente stradale furgone della Polizia Penitenziaria per trasporto detenuti
Grave incidente stradale in Tanzania, dove sono morte 4 suore missionarie, tra cui un'italiana. Lo fa sapere la Farnesina in una nota, secondo cui l'ambasciata d'Italia a Dar es Salaam, in raccordo con il ministero, sta seguendo il caso di alcune suore della C
