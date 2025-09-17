Incidente stradale lungo Via Nazionale delle Puglie
Si registrano rallentamenti del traffico in direzione Avellino lungo via Nazionale delle Puglie, all’altezza dello svincolo per Prata di Principato Ultra, vicino allo stabilimento Stellantis, a seguito di un incidente che ha coinvolto anche una moto. Sul luogo dell’accaduto sono presenti i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
