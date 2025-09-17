Incidente stradale in Tanzania morte 4 suore | c’è un’italiana

Lidentita.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi sono le vittime, il lutto della Congregazione delle Carmelitane L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

incidente stradale tanzania morteIncidente in Tanzania: morte 4 suore, una di loro è italiana - Quattro religiose della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù hanno perso la vita, ieri sera, in un tragico incidente stradale nei pressi di Mwanza, in Tan ... Lo riporta tg24.sky.it

