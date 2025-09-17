Incidente stradale a Lucera automobilista investe due donne e si dà alla fuga
Non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita le due donne investite da un'automobile a Lucera. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, nei pressi di Porta Foggia. Il conducente dell'auto sarebbe fuggito senza prestare soccorso: “Un gesto vile e inaccettabile”, ha commentato il sindaco. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - stradale
