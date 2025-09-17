Incidente stradale a Lucera automobilista investe due donne e si dà alla fuga

Foggiatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita le due donne investite da un'automobile a Lucera. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, nei pressi di Porta Foggia. Il conducente dell'auto sarebbe fuggito senza prestare soccorso: “Un gesto vile e inaccettabile”, ha commentato il sindaco. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - stradale

Arezzo, incidente stradale a Faella: tre feriti. Attivato l’elisoccorso

Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere

Tragedia Diogo Jota, morto in un incidente stradale

Incidente a Lucera, impatto violento tra moto e auto: centauro trasportato in ospedale con l'elisoccorso; FERITO Lucera: moto e auto si scontrano violentemente, centauro trasportato con l’elisoccorso; Cronaca, NEWS ON LINE » Incidente a Lucera: scontro tra moto e auto in via Foggia, centauro trasportato in elisoccorso.

Incidente mortale. Condannato automobilista - Nell’incidente stradale perse la vita Manuel Pistoia, 26 anni, residente a Concorezzo. Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Stradale Lucera Automobilista