Incidente in corso della Vittoria a Novara traffico bloccato
Traffico bloccato questa mattina in corso della Vittoria a Novara a causa di un incidente.Secondo le prime informazioni, l'incidente stradale si è verificato intorno alle 9 di oggi, mercoledì 17 settembre, all'altezza del civico 31, nei pressi dell'incrocio tra corso della Vittoria e via. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
