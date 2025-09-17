Incidente in autostrada | tir si ribalta e finisce fuori strada
Ha perso il controllo dell'autoarticolato e si è ribaltato dopo essere finito fuori strada. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio in autostrada A12.Incidente in autostradaSono stati i vigili del fuoco di Civitavecchia con l'equipaggio della 17A a intervenire intorno alle 16:45. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - autostrada
