Incidente a Torino Mirafiori Sud | scontro tra auto e scooter lunghe code

Torinotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente ha provocato il caos nella mattina di oggi, mercoledì 17 settembre 2025, in strada Castello di Mirafiori a Torino, all'altezza dei campi sportivi del Robaldo. Si è trattato dello scontro tra un'auto e uno scooter che ha provocato un ferito non grave, trasportato in ambulanza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - torino

