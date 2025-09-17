Incidente a Sansepolcro | scontro tra auto e bicicletta 28enne in ospedale

Nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18:36, il 118 ASL TSE è intervenuto in via Senese Aretina a Sansepolcro per un incidente che ha coinvolto un’automobile e una bicicletta . Sul posto sono accorsi la Misericordia di Bibbiena con infermiere a bordo e le forze dell’ordine. Il ciclista, un uomo di 28 anni, è stato trasportato in codice giallo (codice 2) all’ ospedale di Sansepolcro. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

In questa notizia si parla di: incidente - sansepolcro

Incidente sulla SP258 Marecchiese a Sansepolcro: 85enne trasportata in ospedale in codice 2

Trg media. . TRIONFO BITURGENSE Stravince Sansepolcro nel tradizionale Palio della Balestra e nella sfida con Gubbio. Il primo degli eugubini solo al nono posto. #trg #news #informazione - facebook.com Vai su Facebook

Scontro fra un'auto e una moto. Ci sono due feriti; Scontro fra auto e moto a Sansepolcro, interviene il Pegaso; Sansepolcro, scontro tra un'auto e una moto: due le persone ferite.

Ancora sangue sulle strade in Sicilia: due morti (uno è minorenne) in un scontro auto-scooter - Sul posto carabinieri, 118 e l'elisoccorso, poi rientrato alla base perché non necessario ... Da lasicilia.it

Incidente a San Felice a Cancello, scontro tra auto e moto: 20enne rischia di perdere una gamba - L'altra notte, subito dopo la chiusura della “Notte bianca” organizzata dall'amministrazione comunale, un tragico incidente, verificatosi in via Napoli, ... Scrive ilmattino.it