Incidente a Cerignola centauro 41enne perde la vita
Non si arresta la scia di sangue sulle strade della provincia di Foggia. Un'altra vittima si aggiunge alla lunga lista di persone decedute dall'inizio dell'anno. Si tratta di un 41enne di Cerignola, Enzo Carosiello, rimasto coinvolto in un incidente in sella alla sua moto nel comune ofantino. Le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - cerignola
Incidente a Cerignola, centauro 41enne perde la vita
