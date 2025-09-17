Incidente a Castelfranco Veneto Morena muore dopo 2 giorni di agonia | stava andando a piedi a lavoro
Morena Mazzocca, 50 anni, era stata investita da un'auto a Castelfranco Veneto mentre camminava dopo aver accompagnato il figlio a scuola e prima di andare a lavoro. I medici l’avevano messa in coma farmacologico. L’automobilista dice di non averla vista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
CASTELFRANCO VENETO | GRAVISSIMA UNA 50ENNE DI RESANA TRAVOLTA DA UN’AUTOMOBILISTA IN VIA GIOTTO – Gravissimo incidente stradale questa mattina a Castelfranco in via Giotto, una donna di 50 anni di Resana è stata investita mentre p - facebook.com Vai su Facebook
