Inchiesta urbanistica Milano giudici | Tesi svilente dei pm pagamenti non bastano per dimostrare la corruzione

Alessandro Scandurra non è stato corrotto da Manfredi Catella. Né da Andrea Bezziccheri o da altri costruttori e fondi immobiliari di Milano. Perché non basta il “pagamento” al pubblico ufficiale per dimostrare la corruzione. Quel denaro – quasi 4 milioni di euro in sei anni, di cui 138mila euro da Catella per i pm, 28.500 secondo il gip – può essere “un indizio, sul piano logico” ma non “dà solo la prova” di un sistema di mercimonio della funzione pubblica in edilizia. Sarebbe questa una “tesi svilente”. Battuta d’arresto per l’inchiesta sull’urbanistica di Milano. Conosce la prima, dura, battuta d’arresto l’inchiesta della Procura di Milano sull’ urbanistica e l’edilizia cittadina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

