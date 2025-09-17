Inchiesta urbanistica Milano giudici | Tesi svilente dei pm pagamenti non bastano per dimostrare la corruzione
Alessandro Scandurra non è stato corrotto da Manfredi Catella. Né da Andrea Bezziccheri o da altri costruttori e fondi immobiliari di Milano. Perché non basta il “pagamento” al pubblico ufficiale per dimostrare la corruzione. Quel denaro – quasi 4 milioni di euro in sei anni, di cui 138mila euro da Catella per i pm, 28.500 secondo il gip – può essere “un indizio, sul piano logico” ma non “dà solo la prova” di un sistema di mercimonio della funzione pubblica in edilizia. Sarebbe questa una “tesi svilente”. Battuta d’arresto per l’inchiesta sull’urbanistica di Milano. Conosce la prima, dura, battuta d’arresto l’inchiesta della Procura di Milano sull’ urbanistica e l’edilizia cittadina. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Milano, inchiesta urbanistica, il Riesame smonta la tesi dei giudici : «Patto corruttivo non dimostrato» - Con questa motivazione il Riesame ha annullato i domiciliari ad Alessandro ... Secondo leggo.it
«Corruzione? Zero prove». L’inchiesta di Milano esce a pezzi dal Riesame - Il collegio spiega così gli annullamenti degli arresti di Scandurra e Bezziccheri. Riporta editorialedomani.it