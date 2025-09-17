Inchiesta urbanistica di Milano | depositate le motivazioni del Riesame

La mannaia dei giudici si abbatte sull’inchiesta sull’Urbanistica di Milano. La bocciatura dell’indagine dei pm milanesi sulla presunta corruzione tra gli uffici comunali e un gruppo d’affari che avrebbero messo le mani sui programmi di sviluppo edilizio della città era già arrivata lo scorso 22 agosto, quando anche l’ultimo dei protagonisti della vicenda, il re . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Inchiesta urbanistica, il sindaco Sala incontra il Pd. «Confermiamo il nostro appoggio, si può ripartire»

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline

Inchiesta urbanistica a Milano, il Riesame smonta l'accusa dei pm: Argomenti svilenti e corruzione non provata; Urbanistica a Milano, il Riesame smonta la tesi dei Pm: «Svilente dire che basta un incarico per parlare di corruzione; Inchiesta urbanistica Milano, spuntano nuove chat con il sindaco Sala.

inchiesta urbanistica milano depositateInchiesta urbanistica Milano, giudici: “Tesi svilente dei pm, pagamenti non bastano per dimostrare la corruzione” - Né da Andrea Bezziccheri o da altri costruttori e fondi immobiliari di Milano. Scrive lapresse.it

inchiesta urbanistica milano depositateMilano, inchiesta urbanistica, il Riesame smonta la tesi dei giudici : «Patto corruttivo non dimostrato» - Con questa motivazione il Riesame ha annullato i domiciliari ad Alessandro ... Secondo leggo.it

