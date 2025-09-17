Inchiesta ubranistica | Abbbiamo speso tutto per una casa in cui non possiamo vivere

Si aggrappano all'ennesima promessa da parte delle istituzioni i cittadini milanesi che hanno perso i propri risparmi a causa dello scandalo edilizia che ha travolto il Comune nei mesi scorsi. Dopo che ieri - martedì 16 settembre -, il Tribunale del Riesame ha in parte ridimensionato l'impianto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it