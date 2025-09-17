Inchiesta ubranistica | Abbbiamo speso tutto per una casa in cui non possiamo vivere
Si aggrappano all'ennesima promessa da parte delle istituzioni i cittadini milanesi che hanno perso i propri risparmi a causa dello scandalo edilizia che ha travolto il Comune nei mesi scorsi. Dopo che ieri - martedì 16 settembre -, il Tribunale del Riesame ha in parte ridimensionato l'impianto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Inchiesta Urbanistica Milano, il Riesame smonta l'ennesimo processo celebrato sui giornali: si può andare avanti in questo modo? Il commento del direttore @claudiovelardi
L'inchiesta giudiziaria su Milano non cambia la politica urbanistica della giunta Sala. I comitati contro il nuovo stadio chiedono un referendum.
Inchiesta ubranistica: Abbbiamo speso tutto per una casa in cui non possiamo vivere; Sala parla oggi in consiglio comunale. Il Pd locale lo sostiene. Per Milano è il giorno della verità; Travaglio a La7: “Sul caso Milano il Fatto è arrivato prima della procura, altro che copiare le carte….
Inchiesta ubranistica: "Abbbiamo speso tutto per una casa in cui non possiamo vivere" - Dopo che il Tribunale del Riesame ha in parte ridimensionato le ipotesi di corruzione avanzate dalla procura di Milano, scagionando gli indagati Bezziccheri e Scandurra, le "famiglie sospese", che han ...
Urbanistica a Milano, i giudici contro i pm: "Tesi svilenti sulla corruzione" - Nelle motivazioni sull'annullamento degli arresti, il Riesame smonta l'inchiesta urbanistica: "Non basta ricevere un incarico per essere colpevoli.