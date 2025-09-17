Inchiesta sull’urbanistica a Milano smontate le accuse | Niente prove
Il tribunale del riesame ha depositato le motivazioni della sentenza con cui il 12 agosto scorso ha annullato la misura degli arresti domiciliari in via cautelare per l’architetto Alessandro Scandurra, ex componente della Commissione Paesaggio del Comune di Milano, coinvolto nell’ inchiesta sull’urbanistica del capoluogo lombardo. Al loro interno diverse osservazioni che attaccano duramente l’impianto accusatorio della procura. I giudici hanno accusato i Pm e il Gip di non aver dimostrato in nessun modo i l legame di corruzione che avrebbero scoperto tra Scandurra e gli imprenditori edili milanesi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
